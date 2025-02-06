Batı medyasında çıkan "Türkiye Suriye'de üs kuracak" iddialarına MSB'den net yanıt
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kritik Türkiye ziyareti öncesinde Batı medyası 'Türkiye Suriye'de üs kuracak' iddialarıyla 'belirli bir amaca hizmet etmek' için dolaşıma soktuğu haberlerini yayınladı. Bu iddialara en net cevap Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından verildi. MSB tarafından konu hakkında 'Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir.' ifadeleri kullanıldı.
NBC News'in haberine göre, yıllardır Orta Doğu'daki katliamları perçinleyen ABD, Suriye'den çekilme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki tüm askerlerini çekme planları hazırladı.
Orta Doğu'da dengeler değişirken ABD'nin Suriye'den çekileceği haberlerinin yanı sıra Batı medyası Türkiye üzerinden "belirli bir amaca hizmet eden" haberlerini dolaşıma sokmaya başladı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE KÖTÜ HABER!
NBC News'in haberine göre, Yetkililer, Başkan Donald Trump ve ona yakın yetkililerin yakın zamanda Suriye'den askerlerini çekme konusunda ilgi gösterdiklerini, bunun üzerine Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını söyledi.
Geçtiğimiz perşembe günü bir muhabir, Oval Ofis'te düzenlenen bir basın toplantısında Trump'a, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki İsrail hükümetine verdiği bilgiler hakkında soru sormuştu. Trump, soruyu şöyle yanıtlamıştı:
"Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Yani, bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız, dahil olmayacağız. Suriye kendi karmaşası. Orada yeterince karmaşa var. Herkesin içinde olmamıza ihtiyaçları yok."
BATI MEDYASININ "TÜRKİYE SURİYE'DE ÜS KURACAK" HABERLERİ OPERASYON MU?
Türkiye'nin desteğiyle Suriye'deki 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesi bölgenin dinamiklerini değiştirdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kritik Türkiye ziyaret öncesinde Batı medyası devreye girdi. Türkiye'nin bölgedeki öncü rolünü gölgelemek adına üzerinden algı operasyonuna soyunarak, "Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı" iddialarını ortaya attı.
MSB'DEN O İDDİALARA NET YANIT
Bakanlık kaynakları, "Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin, şunları söyledi:
"Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.
Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."
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