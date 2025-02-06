Batı medyasında çıkan "Türkiye Suriye'de üs kuracak" iddialarına MSB'den net yanıt

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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE KÖTÜ HABER!

NBC News'in haberine göre, Yetkililer, Başkan Donald Trump ve ona yakın yetkililerin yakın zamanda Suriye'den askerlerini çekme konusunda ilgi gösterdiklerini, bunun üzerine Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde tam bir çekilme için planlar yapmaya başladığını söyledi.

Geçtiğimiz perşembe günü bir muhabir, Oval Ofis'te düzenlenen bir basın toplantısında Trump'a, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi yönündeki İsrail hükümetine verdiği bilgiler hakkında soru sormuştu. Trump, soruyu şöyle yanıtlamıştı:

"Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Yani, bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız, dahil olmayacağız. Suriye kendi karmaşası. Orada yeterince karmaşa var. Herkesin içinde olmamıza ihtiyaçları yok."