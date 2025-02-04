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Milli Savunma Bakanı Güler Katar’da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 15:52
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Milli Savunma Bakanı Güler Katar’da!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Katar’a gitti. Bakan Güler ve Katarlı mevkidaşı ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Katar'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar’da | Fotoğraf: DHAMilli Savunma Bakanı Güler, Katar’da | Fotoğraf: DHA

İlk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani'yi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, askeri törenle karşılandı.

Bakan Yaşar Güler ve Katarlı mevkidaşı ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Güler Katar’da! Milli Savunma Bakanı Güler Katar’da! Milli Savunma Bakanı Güler Katar’da!
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