Milli Savunma Bakanı Güler, Katar’da | Fotoğraf: DHA

İlk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani'yi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, askeri törenle karşılandı.

Bakan Yaşar Güler ve Katarlı mevkidaşı ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.