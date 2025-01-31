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Teröre geçit yok! 13 hain sarı torbada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.01.2025 11:22 Güncelleme: 31.01.2025 11:42
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Teröre geçit yok! 13 hain sarı torbada

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

13 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 6, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den sosyal medyada yapılan operasyon açıklaması (X platformu/Ekran alıntısı)MSB'den sosyal medyada yapılan operasyon açıklaması (X platformu/Ekran alıntısı)

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

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Teröre geçit yok! 13 hain sarı torbada Teröre geçit yok! 13 hain sarı torbada Teröre geçit yok! 13 hain sarı torbada
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