30 Ocak 2025, Perşembe
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16 ilde PKK'ya operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 08:39 Güncelleme: 30.01.2025 08:44
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16 ilde PKK’ya operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde gerçekleştirilen 'GÜRZ-43' operasyonlarında terör örgütü PKK/KCK'ya ait silah ve patlayıcıların yok edildiğini belirtirken 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 16 ilde düzenlenen "Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları ile jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıklarınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon anlarından bir kare (X)Operasyon anlarından bir kare (X)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 5 kilogram patlayıcı madde, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, bir M16 piyade tüfeği, bir bombaatar, 86 roketatar mühimmatı, 8 EYP düzeneği, 5 fürbün, 8 bin 903 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatla silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."

Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefi için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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16 ilde PKK’ya operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi 16 ilde PKK’ya operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi 16 ilde PKK’ya operasyon: Çok sayıda mağara ve sığınak imha edildi
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