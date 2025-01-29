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Suriye'de 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 11:48 Güncelleme: 29.01.2025 12:08
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Suriye’de 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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