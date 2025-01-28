Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazası: 11 yolcu yaralandı
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı. 2 farklı kazada beton mikseri ve İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazayı gören bir İETT otobüsü şoförü yardım için aracı durdurduğu sırada başka bir İETT otobüsü de önündeki otobüse çarptı. Kazada 11 yolcu yaralanırken, yol yeniden trafiğe açıldı.
Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü karşı yönden gelen beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören başka bir İETT otobüsü şoförü ise yardım için gittiği sırada arkadan başka bir İETT otobüsü çarptı. 3 İETT otobüsü ve 1 beton mikserinin karıltığı kazada 11 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sabah saat 08:30 sıralarında Eski İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü ters istikamette ilerleyen 34 NA 5713 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. O anlarda seyir halinde ilerleyen 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü şoförü kazazedelere yardım için durdu ve arkasından gelen başka bir İETT otobüsü de bu araca çarptı.
Meydana gelen ikinci kazada 3 İETT otobüsündeki 11 yolcu yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Yaşanan kazalar nedeniyle yol trafiğe kapatılırken cadde üzerindeki İETT otobüsleri çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden açıldı.
BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR
Kaza anlarına tanıklık eden mahalle sakini Halil Bulut Şahintepe Mahallesi'ndeki yolun dar olduğunu belirterek "Burada her gün kaza oluyor. Belediye gelsin buranın haline baksın. Kaza anını gördüm ve beton mikseri burada duruyordu. Sollama yaparken İETT otobüsüyle çarpıştı. Sonra ikinci İETT otobüsü geldi ve durdu. Üçüncü İETT otobüsü önündeki aracın durduğunu farketmedi o da öndeki İETT otobüsüne çarptı. Çok yaralı vardı hepsini hastaneye götürdüler. Burada her Allah'ın günü kaza oluyor" ifadelerini kullandı.