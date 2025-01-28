Başakşehir'de yaşanan iki farklı kazada İETT otobüsü ve mikser aracı kafa kafaya çarpıştı. (AA)

YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Yaşanan kazalar nedeniyle yol trafiğe kapatılırken cadde üzerindeki İETT otobüsleri çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden açıldı.

BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR

Kaza anlarına tanıklık eden mahalle sakini Halil Bulut Şahintepe Mahallesi'ndeki yolun dar olduğunu belirterek "Burada her gün kaza oluyor. Belediye gelsin buranın haline baksın. Kaza anını gördüm ve beton mikseri burada duruyordu. Sollama yaparken İETT otobüsüyle çarpıştı. Sonra ikinci İETT otobüsü geldi ve durdu. Üçüncü İETT otobüsü önündeki aracın durduğunu farketmedi o da öndeki İETT otobüsüne çarptı. Çok yaralı vardı hepsini hastaneye götürdüler. Burada her Allah'ın günü kaza oluyor" ifadelerini kullandı.