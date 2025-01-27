Hadsiz sözlere tutuklama! Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan bir kadın, Başkan Erdoğan ile ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf etti.

(Fotoğraf: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Başkan Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.