Hadsiz sözlere tutuklama! Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında bir kadın, Başkan Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf etti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını duyurdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan bir kadın, Başkan Erdoğan ile ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf etti.
EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Başkan Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
"MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANMIŞTIR"
Açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.