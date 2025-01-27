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Hadsiz sözlere tutuklama! Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.01.2025 23:59 Güncelleme: 28.01.2025 02:48
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Hadsiz sözlere tutuklama! Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında bir kadın, Başkan Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf etti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını duyurdu. İşte detaylar...

HADSİZ SÖZLERE TUTUKLAMA!

Geçtiğimiz günlerde yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan bir kadın, Başkan Erdoğan ile ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf etti.

(Fotoğraf: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Başkan Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

(Fotoğraf: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: sosyal medya ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANMIŞTIR"
Açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı ve ailesini hedef aldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)


Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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