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Vicdansızlığa jet soruşturma: 6 gözaltı! Otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını arayarak böyle dalga geçtiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 22:52 Güncelleme: 27.01.2025 18:57
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Vicdansızlığa jet soruşturma: 6 gözaltı! Otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını arayarak böyle dalga geçtiler

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla sarsılırken sosyal medyada yapılan akıllara durgunluk paylaşım tepkilere neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Bakan Tunç 'Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez.' ifadelerine yer verildi. İlk olarak dün (26 Ocak) tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmaların ardından 18 yaşından küçük 3 şüpheli daha bugün gözaltına alındı.

OTEL YANGININDA VEFAT EDENLERİN YAKINLARINI ARAYARAK DALGA GEÇTİLER

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan yangın felaketi tüm Türkiye'yi derinden etkilerken sosyal medyada yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

(Foto: ahaber.con.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.con.tr ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Kendini bilmez iki kişinin yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaptığı saygısızlığa ait görüntü sosyal medyaya düşünce tepkilerde beraberinde geldi.

VİCDANSIZLIĞA JET SORUŞTURMA: 3 GÖZALTI!

Acil dairelerle alay ederek küfürler savuran kişilerin yakalanması için sosyal medyada hashtag oluşturuldu.

(Foto: ahaber.con.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.con.tr ekran görüntüsü)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçen şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez.

Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.

ŞAHISLARIN TESPİTİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şahısların tespiti için talimat verildi.

Acılı aileleri arayan şahısların önce hayatını kaybeden kişinin ismini söyleyerek onun bir arkadaşı olduğunu söylediği ardından ise acı içindeki aile üyesine vefat eden şahsın ismi ile küfürlerle hakaret ederek konuştuğu görülüyor.

6 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında dün yakalanan 3 kişinin ardından bugün de 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün (27 Ocak 2025) yakalanan şüphelilerin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

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Vicdansızlığa jet soruşturma: 6 gözaltı! Otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını arayarak böyle dalga geçtiler Vicdansızlığa jet soruşturma: 6 gözaltı! Otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını arayarak böyle dalga geçtiler Vicdansızlığa jet soruşturma: 6 gözaltı! Otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını arayarak böyle dalga geçtiler
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