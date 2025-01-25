Vicdansızlığa jet soruşturma: 6 gözaltı! Otel yangınında vefat edenlerin yakınlarını arayarak böyle dalga geçtiler

(Foto: ahaber.com.tr)

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez.

Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.

ŞAHISLARIN TESPİTİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şahısların tespiti için talimat verildi.

Acılı aileleri arayan şahısların önce hayatını kaybeden kişinin ismini söyleyerek onun bir arkadaşı olduğunu söylediği ardından ise acı içindeki aile üyesine vefat eden şahsın ismi ile küfürlerle hakaret ederek konuştuğu görülüyor.

6 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 3 kişinin ardından bugün de 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün (27 Ocak 2025) yakalanan şüphelilerin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

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