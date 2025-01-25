Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Mirzeyev’i kabul etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.