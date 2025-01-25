CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Mübarek Ramazan ayı öncesi Tüm imkanlarımızı Gazze için seferber edeceğiz. 13 yıl boyunca devam eden 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İki meselede de vicdanlı, ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz tepkisiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık. Özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmayı da devam ediyoruz. Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz.

"BİZE BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERİYOR

Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız olayın aydınlatılması için çok büyük gayret içerisinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap veriyor.

"YARGI ORGANLARIMIZ BUNUN HESABINI TEK TEK SORACAKTIR"

Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun."