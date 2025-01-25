Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak’a gidiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

Görüşmelerde, Fidan'ın, Irak ve Suriye'deki yeni yönetim arasında yapıcı bir diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri tesis edilmesinin hem iki ülkenin hem tüm bölgenin menfaatine olacağı, bu doğrultuda tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunulduğu mesajını vermesi, Irak'la güvenlik, terörle mücadele alanında geliştirilmekte olan anlayış birliğinden ve Irak tarafınca PKK'nın "yasaklı örgüt" ilan edilmesinden duyulan memnuniyetin altını çizmesi, Irak tarafının PKK'yı resmen terör örgütü ilan etmesi ve topraklarından tamamen tasfiye etmesi yönündeki Türkiye'nin nihai beklentisini vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca görüşmelerde Fidan'ın, PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak tehdit oluşturduğunu; bu terör örgütünün meşruiyet ve zemin kazanma arayışlarına karşı bölge ülkeleri olarak ortak hareket edilmesi gerektiğini aktarması, Türkiye'nin stratejik önem verdiği ve doğal ortağı olduğu Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklemeyi sürdürdüğünü teyit etmesi, bu bağlamda, projeye hız kazandırılması için gereken adımları istişare etmesi, Türkiye'nin en önemli ekonomik-ticari ortakları arasında yer alan Irak'la bu alandaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi ve bu amaçla ikili ticaretin önündeki suni engellerin kaldırılması yönündeki beklentiyi vurgulaması ve Irak'la Türkiye arasında güçlü bir beşeri köprü niteliği taşıyan Türkmenlerin güvenlik, huzur ve refahına verilen önemin altını çizmesi, bilhassa Kerkük'te Türkmenlerin siyasi temsil ve güvenlik alanındaki beklenti ve endişelerinin giderilmesinin beklendiğini kayda geçirmesi bekleniyor.