İstanbul’da terör örgütü MLKP operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenlenmişti.

YARGILANAN ÖRGÜT MENSUPLARIYLA YAKIN TEMAS

Soruşturmada, terör örgütünün Kasım ayını "Ölümsüzler Ayı" ilan etmesi sebebiyle örgüt mensuplarının mezar anmaları düzenlediği ve kapalı alan toplantılarına katıldıkları tespit edilmişti. Örgütün açık alan yapılanması olan ESP ve SGDF içerisinde faaliyet yürüten, örgüt mensupları tarafından Terör Örgütü Propagandası yapıldığı, örgüt mensuplarının duruşmalarını takip ettikleri ve cezaevinde ziyaret ettikleri ortaya çıkmıştı.

34 TUTUKLAMA

Fiziki takip ve iletişim dinlemesi sonucu tespit edilen 46 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiş ve 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 38 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadelerinin ardından 34 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.