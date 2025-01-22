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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:50
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Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının X paylaşımıMilli Savunma Bakanlığının X paylaşımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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