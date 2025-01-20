CHP'li İBB göz yumdu! İstanbullu ne zamandan beri lağım suyu içiyor? Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
İBB'ye bağlı İSKİ'nin İstanbul'un yüzde 36 içme suyunu karşılayan Melen Çayı alarm veriyor. Tam 5 yıldır CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin yerine getirmediği hizmeti yüzünden İstanbullunun musluk sularına lağım suyu karışıyor. Konuyu gündeme getiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Özlü, Melen Çayı'na hangi noktalardan lağım suyu karıştığını korkunç görüntülerle açıklarken aynı zamanda İSKİ'ye izlenilmesi gereken yol haritasını da çıkardı. Ekrem İmamoğlu ve Mahmut Tanal'ın sözlerine de yanıt veren Özlü, eğer İSKİ görevini yerine getirmezse hukuki süreç başlatacaklarını aktardı. 2020 yılından bu yana İstanbul'un içmey suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını ifade eden Özlü , 'Bu olay İstanbullunun sağlığını da tehdit ediyor. Bakın çevre bakımından sorunlu bir durum. Ben İSKİ'yi İBB'nin başındaki zatı sorumlu davranmaya davet ediyorum.' dedi.
İstanbul'a içme suyu olarak giden Melen Deresi alarm veriyor.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, önceki gün, İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları uzun süredir tamamlamaması nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Deresi'ne lağım suları karıştığını açıkladı.
İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sının karşılandığı Melen Çayı'na kanalizasyon suyunun karıştığı skandalı gündeme bomba gibi düştü.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medyasından yaptığı açıklamalarla durumun vahametini gözler önüne serdi.
Özlü'nün gündeme getirdiği konudan sonra vatandaş "Musluklarımızdan lağım suyu mu akıyor" sorusunu sordu.
Faruk Özlü ahaber.com.tr'ye Melen Çayı ve kanalizasyon suyu skandalı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Faruk Özlü'nün madde madde anlattığı Melen Çayı, İSKİ ve gerçekler...
MELEN ÇAYININ İSTANBUL İÇİN ÖNEMİ NE?
Melen Çayı'nın İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sını karşıladığı hatta yaz mevsimlerinde bu oranın giderek arttığını söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Melen çayının İstanbul için önemi şudur. İstanbul'un bir yıllık su tüketimi 1 milyar 795 milyon metreküptür. Bu suyun 650 milyon metreküpü Düzce'den geliyor. Yani İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sı Düzce'den karşılanıyor. Şöyle ifade edeyim İstanbul'da tüketilen 3 litre suyun 1 litresi Düzce'den geliyor. Hatta bu kurak zamanlarda, kurak mevsimlerde yüzde 50'ye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.
MELEN ÇAYI'NIN SORUMLULUĞU KİME AİT?
Düzce sınırları içerisinde olan ve İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sını karşılayan Melen Çayı'ndaki kanalizasyon akışını engellemenin İSKİ'nin sorumluluğunda olduğu söyleyen Özlü, "Buradaki sorumlunun kim olduğunu İBB'nin başındaki zat da bizzat ifade etti. Buradaki su kaynaklarının korunması sorumluluğu, İSKİ kanununa göre İBB ve İSKİ'nin. Çünkü burası 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul'un su havzalarından birisi olarak ilan edildi. Dolayısıyla hem Bakanlar Kurulu kararı hem de İSKİ'nin yasal mevzuatı gereği burası İstanbul'un su kaynaklarını sağladığı bir su havzasıdır. Buradaki suyun kirlenmeden İstanbul'a nakledilmesi İSKİ'nin sorumluluğunda. Yasal mevzuat bunu söylüyor. Ben size dökümanlar da getirdim. Bakın İSKİ mevzuatı var. İSKİ mevzuatında "Büyükşehir sınırlarında olsa bile bir yerden su sağlanıyorsa buradaki bakım, onarım, suların korunması ve arıtılması sorumluluğu İSKİ'ye aittir" deniliyor." dedi.
HANGİ NOKTALARDAN MELEN'E KANALİZASYON SUYU AKIYOR?
Kanalizasyon suyunun Melen barajına aktığı bölgeleri paylaşan Faruk Özlü "Biz niye bundan 5 yıl önce bunları gündeme getirmedik de bugün gündeme getiriyoruz? Çünkü süre doldu. Yani İSKİ sorumluluklarını geçen 5 yıl içerisinde yerine getirmedi" dedi.
Özlü sözlerine şöyle devam etti: Merkezde Konuralp Bölgesi'nin kanalizasyon suyu arıtmaya gitmeden Melen Havzası'na akıyor. Ben bunu görüntü olarak da paylaştım. İBB'nin başındaki zat vidanjörle bunlar boşaltılıyor diyor. Görüntülerle ifade ettim orada bir vidanjör yok. Orada Konuralp Bölgesi'nin kanalizasyon suyunun Melen'e aktığı görüntüler var. Geçmişte bir vidanjör konusu var. O Düzce Belediyesi'nin değil Gölyaka Belediyesi'ne ait. Olayı ben araştırdım, öğrendim. Gölyaka Belediyesi'nin Pazaryaka bölgesinde yağmur yağıyor. Çamurlu bir su birikiyor. Çamurlu suyu vidanjörle çekiyorlar Büyük Melen'e boşaltıyorlar. O boşaltma sırasında bir vatandaşımız görüntü alıyor. Kanalizasyon atıklarını boşaltıyor Gölyaka Belediyesi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme yapıyor. Bunun lağım suyu olmadığı, çamurlu su olduğu tespit ediliyor. Bunun raporları var. Bırakın lağım suyunu çamurlu su dökmek bile suç teşkil ettiğinden Gölyaka Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir ceza kesiliyor. Yani İBB'nin başındaki zatın ifade ettiği gibi konu Düzce Belediyesi'nin vidanjörünün kanalizasyon atıklarını boşaltması değil. İBB'nin başındaki zat yalan söylüyor.
İBB KANADINDAN BU İDDİALARINIZA KARŞI SİZİNLE İRTİBATA GEÇEN OLDU MU?
İBB tarafından beni hiç kimse aramadı. Ben onları toplantıya çağırdım. Düzce temsilcileri şube müdürleri geldi. Onlara da İSKİ ve İBB'nin sorumluluklarını anlattık. Bu konu siyasi bir konu değil. İBB'nin başındaki zat bu konuyu siyasallaştırmak ve kişiselleştirmek istiyor. Bu 16 milyonu hatta 85 milyonu ilgilendiren bir konu. Bu teknik bir konu. Teknik konuya teknik cevaplar verilmesi gerekli. İBB İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar TL. Düzce için ayırdıkları yatırım 364 milyon TL. Yani binde 8. Oysa Düzce'den sağlanan su yüzde 36. İBB'den isteğimiz Düzce'deki yatırımlarını bir an önce tamamlaması. İSKİ diyor ki "Biz yatırım yapıyoruz" Ben onlara yatırım yapmıyorsunuz demedim. Bunları tamamlayamadınız dedim. Bakın 5 yıldır bekliyoruz.
"BU KADAR KABA BİR KONUŞMA OLAMAZ"
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Melen Havzası kuralları var. Olayın biraz geçmişini anlatmak isterim. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Melen Havzası İstanbul'un su kaynaklarından biri olarak ilan ediliyor. 2016 yılında İSKİ bir çalışma başlatıyor. Melen Havzası hükümlerini oluşturmak üzere. TÜBİTAK ve İTÜ'ye görev veriyor Melen Havzası'nda uygulanması gereken kuralların belirlenmesi amacıyla. Tamamen teknik bir çalışma. Bu çalışma 2020 yılında tamamlanıyor. Buna da Melen Özel Hükümleri deniyor. İSKİ'nin yaptığı bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderiliyor. Bakanlık tarafından Eylül 2020'de onaylanıyor. Yani bugün İSKİ'nin yapmakla yükümlü olduğu kuralların belirlendiği tarih 2020'dir. İBB'nin başındaki zat diyor ki 25 yıldır iktidardasınız neden yapmadınız. Bu kadar sahi, bu kadar yüzeysel, bu kadar ayaküstü ve bu kadar kaba bir açıklama olamaz. Ayrıca saygısızca bir açıklama. Geçmişi bilmediği, çalışmadığı için konuyu siyasallaştırıp, kişiselleştirip ayaküstü cevaplar veriyor. Hadisenin başlangıcı 2008. 2016 yılında teknik çalışmalar başlatılıyor yine İSKİ tarafından. 2020 yılında sonuçlandırılıyor ve uygulamaya konması isteniyor. Ve bu çalışmanın da 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.
2024 NİSAN'DA BİTİRMESİ GEREKİYORDU BAŞLAMADI BİLE
Biz niye bundan 5 yıl önce bunları gündeme getirmedik de bugün gündeme getiriyoruz? Çünkü süre doldu. Yani İSKİ sorumluluklarını geçen 5 yıl içerisinde yerine getirmedi. Aslında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Melen Havzası hükümlerinde İSKİ'ye verilen sorumluluklarının yerine getirme süresi 2024 yılının ilk çeyreği, Nisan ayıdır. Biz yılın bitmesini de bekledik. Yapabilirler mi diye.
Ekrem İmamoğlu sizin paylaştığınız görüntülerle suç işlediğinizi söylüyor. Sizce kim suç işliyor?
YAPTINIZ DA ELİNİZİ TUTAN MI OLDU?
Özellikle Melen Çayı hakkındaki 2007 yılından bu yana yapılanları hiçe sayıp "25 yıldır niye yapmadınız" sözlerine tepki gösteren Faruk Özlü tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Ekrem İmamoğlu'nun Suçu kendisi işliyor. Bilmiyorum belki haberi yok olanlardan. Çünkü onun gözü başka yerlerde. İstanbul'da değil. Ya da biliyor sokak siyaseti yapıyor. Bakın be size bir belge getirdim. İSKİ'nin 2018 yılında aldığı karar. O tarihte İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan.
Düzce'de yapılması gereken yatırımlarla ilgili İSKİ Yönetim Kurulu karar alıyor 2018'de. Bugün yapılmadığını söylediğim arıtmalar, konnektörler.. İstanbul'a temiz su getirmek adına ne varsa hepsi İSKİ Yönetim Kurulu tarafından yapılması öngörülüyor. Fakat 2019'de yönetim değişince bunlar rafa kaldırılıyor. Soruyor ya 25 yıldır niye yapmadınız diye. 2018'de karar almışız, ihale yapmışız, arkada ihale dosyası da var. O tarihte yaklaşık 100 milyon liralık bir ihale söz konusu o. İstanbul için AK Parti döneminde yapılan çalışmaları özetlemek gerekirse, İstanbul'un nüfusu artıyor, su yetersiz kalınca Melen Havzası'ndan su alınması kararlaştırılıyor. İlk su nakli 2007. 105 ve 170 kmlik boru hattı döşeniyor. İkincisi regülatör yapılıyor. Pompalarla suyu İstanbul'a gönderiyor. Ve bir büyük baraj yapıyor.
Teknik olarak barajın gövdesinde bir büyük çatlak oluştuğu için baraj hizmete alınamadı. 5 yıldır baraj hizmete alınamadı. Ya niye durduruyorsun. Bunu yap. Yaptınız da elinizi tutan mı oldu? Şunu söylemeye hiç hakkı yok. 25 yıldır niye yapmamışlar. 25 yılda çok şey yapıldı. Onun yapması gerek suyun asıl kaynağında arıtmaya verilmesi ve arıtmadan sonra İstanbul'a gönderilmesi. Bakın şuanda Düzce'nin birçok ilçesinde arıtma tesisi yok. Kaynaşlı, Yığılca, Cumayeri, Gümüşova, Gölyaka.. Bütün bu ilçelerdeki kanalizasyon suları Melen'e akıyor. Melen'den de İstanbul'a geliyor.
CHP'Lİ MAHMUT TANAL'IN İDDİASI
Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğun İSKİ'de olduğunu kabul ettiği halde Mahmut Tanal'ın suçu Düzce, Kaynalı ve Gölyaka Belediyeleri'ne atmasına tepki gösteren Faruk Özlü "Mahmut Tanal yalan söylüyor. Mahmut Tanal geçmişte Düzce'ye çok geldi, ilgilendi. Bazı beyanatlarında bana hakaret unsuru içeren ifadeler de kullandı. Ben kendisini mahkemeye verdim. Beni bir gece aradı. Af diledi, özür diledi. Davayı geri almamı istedi. Ben de kendisini affettim. Yani şimdi çıkıp konuşması çok saçma. Sayın Mahmut Tanal, İSKİ mevzuatını okusun. Hukukçudur. Okusun. Okumamış. İSKİ'nin içme suyu havzaları yönetmeliği var. Bunları okusun sonra sorumluluğun kimde olduğunu anlasın. Okumasına da gerek yok videoyu açsın. İBB'nin başındaki zata soruyorlar. Kimin sorumluluğunda diye o da diyor ki İSKİ'nin sorumluluğunda" dedi.
İSTANBULLU NE ZAMANDAN BERİ LAĞIM SUYU İÇİYOR? MUSLUKLARDAN NE ZAMANDAN BERİ AKIYOR?
2020 yılından bu yana İstanbul'un içmey suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını ifade eden Özlü sözlerine söyle devam etti: İstanbul'un içme suyu kaynağına kanalizasyon karışıyor. Bununla ilgili özel hükümler 2020'de yayımlandı. 2020'den beri diyebiliriz. Benim amacım bu konuyu siyasi arenaya çekmek değil. Ben teknik bir şey söylüyorum. İçme suyunun AK Partisi, CHP'si, MHP'si olmaz. Bu suyu hepimiz içiyoruz. Ben istiyorum ki İstanbul'a temiz su gelsin. Ben istiyorum ki İSKİ'nin kanunda kendisine verilen görevleri yerine getirsin. Bu hükümler hepimizi bağlıyor yani belediyeleri de bağlıyor. İSKİ'nin kötü bir huyu var, kendisine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor, bize düşen sorumlulukları bize dikte ettiriyor. Sen önce kendi sorumluluklarını yerine getir.
Yapman gereken arıtma tesislerini yap. Bağlaman gereken hatları bağla. Bakın İBB'nin başındaki zat milyarlar mertebesinde yatırım yaptık diyor. 2019'dan 2024 yılına kadar İSKİ'nin toplam yatırım bütçesi 48 milyar 373 milyon TL. Bu toplam yatırım bütçesinden Melen Havzası'na yaptığı yatırım 860 milyon 527 bin TL. Bu toplam yatırımların yüzde 1.77'sine tekabül ediyor. Yani içme suyunun yüzde 36'sını tedarik ediyor ama yatırımı 5 yılda yüzde 1.77. Bunun neresi doğru. Umursamazlık var. Ben hepsini tek tek çıkardım. 2019 yılı yatırım bütçesi 3 milyar 745 milyon TL. Düzce'ye yaptığı yatırım ise 80 milyon. 2020 yatırımı 3 milyar 462 milyon TL.
Düzce'ye yatırımı 64 milyon TL. Ciddi bir saptırma ve ciddi bir yalanla karşı karşıyayız. Ben İSKİ Düzce'ye yatırım yapmadı demedim. İSKİ'nin yaptığı yatırım, toplam yatırım bütçesinin sadece yüzde 1.77'si. Konuştukları zaman çok güzel konuşuyorlar şöyle yaptık ama ortada bir şey yok. Bakın tekrar ediyorum. 5 yıldır Konuralp bölgesinin kanalizasyonu İstanbul'a içme suyu olarak geliyor.
İSTANBULLUNUN SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDİYOR
Bu olay İstanbullunun sağlığını da tehdit ediyor. Bakın çevre bakımından sorunlu bir durum. Ben İSKİ'yi İBB'nin başındaki zatı sorumlu davranmaya davet ediyorum.
İSKİ NE YAPMASI GEREKİYOR?
İSKİ'nin görevlerini bir kez daha hatırlatan Faruk Özlü şunları söyledi: Aslında bunlar Melen Havzası Özel Hükümleriyle belirlenmiş durumda. Bakın Melen Havzası Özel Hükümleri'ni biz yazmadık. Bunları İSKİ yazdırdı. Bunları Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bunları onayladı.
Yapması gerekenleri sıralıyorum:
-Havza sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve mahallelerin evsel atık su bertarafı için gerekli tüm altyapı ve arıtma tesislerin revizyonu ve inşaatı (2024 yılının ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu). Şimdi bize diyor ya neredeydiniz bu zamana kadar diye. Ona verilen bir süre vardı, bekledik.
-Düzenli depolama ve arıtma tesisi inşası ve işletilmesi. Bunun da 2021 yılında bitmiş olması gerekiyordu.
-Düzensiz depolama tesislerinin kapatılması ve rehabilitasyonu. 2022 yılında bitmesi gerekiyordu.
-Dere koruma alanlarının korunması ve sediment tutucu yapıların inşası. 2022 yılının ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu.
-Baraj inşası kaynaklı madencilik alanlarının rehabilitasyonu. 2021 yılının ilk çeyreğinde bitmesi gerekiyordu.
-Arıtılmış atık suların yeniden kullanılması için çalışmaların yapılması. 2023 ikinci çeyreğine kadar bitmesi gerekiyordu.
-Akarsu üzerinde yapay sulak alan oluşturulması 2022 ikinci çeyreğinde bitmesi gerekiyordu. Peki bunların sizce yüzde kaçını yaptı? Yüzde 1'ini ancak yapmıştır.
Tekrar ediyorum. Kaynaşlı, Yığılca, Gölyaka, Cumayeri, Gümüşova ve Kilimli'nin kanalizasyonu Melen'e geliyor.
VATANDAŞI KANDIRIYORLAR
İSKİ'nin vatandaşı kandırdığını söyleyen Özlü, "İSKİ'nin web sitesinden aldım. Çok manidar bir paylaşım. Temiz suyun güvencesi diyor. Yahu burası boğaz. Burası içme suyu değil. İSKİ içme suyuna bakar. Biz Boğaz'ın suyunu içmiyoruz ki. Bu görüntü bile konuya ne kadar yüzeysel baktıklarını açıklıyor" dedi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM
İSKİ'yi ve İBB'yi göreve çağıran Faruk Özlü, "Bu konunun sonuna kadar takipçisiyim. 2024 yılı son süreydi. İSKİ'nin görevlerini yapması için. Bundan sonra bütün amacımız İSKİ'ye görevlerini yaptırmak. İstanbulluları temiz suyla buluşturmak. Önce bir ifade edelim göreve çağıralım istedik. Yapmamaları durumunda hukuki süreçleri de başlatacağımı buradan ifade edeyim" ifadelerini kullandı.