CHP’li İBB göz yumdu! İstanbullu ne zamandan beri lağım suyu içiyor? Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım

(Foto: ahaber.com.tr)

İBB KANADINDAN BU İDDİALARINIZA KARŞI SİZİNLE İRTİBATA GEÇEN OLDU MU?

İBB tarafından beni hiç kimse aramadı. Ben onları toplantıya çağırdım. Düzce temsilcileri şube müdürleri geldi. Onlara da İSKİ ve İBB'nin sorumluluklarını anlattık. Bu konu siyasi bir konu değil. İBB'nin başındaki zat bu konuyu siyasallaştırmak ve kişiselleştirmek istiyor. Bu 16 milyonu hatta 85 milyonu ilgilendiren bir konu. Bu teknik bir konu. Teknik konuya teknik cevaplar verilmesi gerekli. İBB İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar TL. Düzce için ayırdıkları yatırım 364 milyon TL. Yani binde 8. Oysa Düzce'den sağlanan su yüzde 36. İBB'den isteğimiz Düzce'deki yatırımlarını bir an önce tamamlaması. İSKİ diyor ki "Biz yatırım yapıyoruz" Ben onlara yatırım yapmıyorsunuz demedim. Bunları tamamlayamadınız dedim. Bakın 5 yıldır bekliyoruz.

(Foto: ahaber.com.tr)

"BU KADAR KABA BİR KONUŞMA OLAMAZ"

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Melen Havzası kuralları var. Olayın biraz geçmişini anlatmak isterim. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Melen Havzası İstanbul'un su kaynaklarından biri olarak ilan ediliyor. 2016 yılında İSKİ bir çalışma başlatıyor. Melen Havzası hükümlerini oluşturmak üzere. TÜBİTAK ve İTÜ'ye görev veriyor Melen Havzası'nda uygulanması gereken kuralların belirlenmesi amacıyla. Tamamen teknik bir çalışma. Bu çalışma 2020 yılında tamamlanıyor. Buna da Melen Özel Hükümleri deniyor. İSKİ'nin yaptığı bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderiliyor. Bakanlık tarafından Eylül 2020'de onaylanıyor. Yani bugün İSKİ'nin yapmakla yükümlü olduğu kuralların belirlendiği tarih 2020'dir. İBB'nin başındaki zat diyor ki 25 yıldır iktidardasınız neden yapmadınız. Bu kadar sahi, bu kadar yüzeysel, bu kadar ayaküstü ve bu kadar kaba bir açıklama olamaz. Ayrıca saygısızca bir açıklama. Geçmişi bilmediği, çalışmadığı için konuyu siyasallaştırıp, kişiselleştirip ayaküstü cevaplar veriyor. Hadisenin başlangıcı 2008. 2016 yılında teknik çalışmalar başlatılıyor yine İSKİ tarafından. 2020 yılında sonuçlandırılıyor ve uygulamaya konması isteniyor. Ve bu çalışmanın da 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.