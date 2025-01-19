19 Ocak 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri DEM Partili belediyedeki işçi kıyımına yargı freni

DEM Partili belediyedeki işçi kıyımına yargı freni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 07:57
ABONE OL
DEM Partili belediyedeki işçi kıyımına yargı freni

DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır merkez Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinde çıkarılan işçiler yargıdan zafer kazandı. Diyarbakır İdare Mahkemesi sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmemesi yönündeki kararın yürütmesini durdurdu.

Diyarbakır İdare Mahkemesi, DEM Partili Diyarbakır merkez Yenişehir ve Kayapınar belediyeleri tarafından bünyesinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmemesi yönündeki kararın yürütmesini durdurdu. Mahkeme, belediye yönetimlerince alınan kararların hukuka aykırı olduğunu ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar DEM Partili diğer belediyeler tarafından benzer şekilde mağdur edilen emekçiler için de emsal oluşturdu. Yargı kararı mağdur emekçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM Partili belediyedeki işçi kıyımına yargı freni DEM Partili belediyedeki işçi kıyımına yargı freni DEM Partili belediyedeki işçi kıyımına yargı freni
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör