Bakanlık ceza yağdırdı: Çevre Kanunu’nu hiçe sayana af yok!

2024'te çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise 2 milyar 90 milyon TL ceza

Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 841 milyon 950 bin 8 TL ile atık kirliliğine kesildi.

Bunu 278 milyon 98 bin 222 TL ile su kirliliği, 223 milyon 756 bin 64 TL ile deniz aracına ilişkin cezalar takip etti.

ZEHİR SAÇAN EGZOZLARA 13 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 27 bin 577 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 1278 motorlu taşıt sahibine 13 milyon 331 bin 845 TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.