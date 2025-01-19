AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e yanıt: Yan hakem kırmızı kart gösteremez!

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı (İHA)

"TÜRKİYE, KENDİ KOMŞUSUNUN HAYSİYET VE DEVRİM MÜCADELESİNDE HER ZAMAN YANINDA DURDU"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye, kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanında durdu. Esed giderken Özgür Özel, Suriye için çağrı yapıyordu. Suriye halkı Esed'i tarihten sildiği gün Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyadan haberi olmadığının bir işareti olarak o gün çağrı yapıyorlardı. Bir ilde konuşma yaptığım sırada bana 'Suriye'de Esed çökerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esed'e çağrı yapıyor. Bu bilgisizliği neyle izah ediyorsunuz?' diye sorduklarında 'Onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğundan haberi yok ki Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun' dedim."

AK Parti'nin her alanda mücadele ettiğini dile getiren Çelik, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın gerçekleştirdiği devrimler sayesinde 100 yıllık altyapısını bitirmiş, bütün dünyanın göz bebeği olmuş, her siyasi olayın merkezinde yer alan, sesi, görüşü ve duruşu merak edilen bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Çelik, gençlerin büyük bir liderin yanında, mücadelesinde yer aldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarınız ya da torunlarınız size 'Gençken senin de kanın kaynar mıydı, sen de böyle bütün dünyayı değiştirmek için bir şekilde büyük düşüncelere, yüksek duygulara sahip miydin?' diye sorduğunda 'Gençtim, kanım kaynıyordu, devrimciydim ve dünyayı değiştirmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı oldum. Devrimci olduğum, 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğim için Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı oldum' diyeceksiniz."