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Başkan Erdoğan'dan Türk Yıldızları'na ziyaret! Askeri uçakta incelemelerde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.01.2025 17:23 Güncelleme: 17.01.2025 18:13
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Başkan Erdoğan’dan Türk Yıldızları’na ziyaret! Askeri uçakta incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Askeri Erken İhbar Uçağı'nda incelemelerde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ASKERİ UÇAKTA İNCELEME YAPTI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Askeri Erken İhbar Uçağı'nda incelemelerde bulundu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

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Başkan Erdoğan’dan Türk Yıldızları’na ziyaret! Askeri uçakta incelemelerde bulundu Başkan Erdoğan’dan Türk Yıldızları’na ziyaret! Askeri uçakta incelemelerde bulundu Başkan Erdoğan’dan Türk Yıldızları’na ziyaret! Askeri uçakta incelemelerde bulundu

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