Başkan Erdoğan'dan Türk Yıldızları'na ziyaret! Askeri uçakta incelemelerde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Askeri Erken İhbar Uçağı'nda incelemelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Askeri Erken İhbar Uçağı'nda incelemelerde bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Takım oyuncusu musun, yoksa bağımsız lider mi? Optik illüzyonla gizli yönünüzü keşfedin!
- Oyunun kuralları değişti: Apple iOS 18.2 ile o özelliği getirdi
- Çocuğunuzu zorbaya dönüşmekten nasıl korursunuz? Ebeveynler için 5 hayati tüyo
- Her şeyi önceden sezen burçlar! Evrenle aralarında gizemli bir bağ var
- Buzdolabında meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayan ipuçları
- Çocuğunuz üstün zekalı olabilir: Minik dahilerin 5 belirgin özellikleri!
- Karne günü mesajları: Öğrencileri sevindirecek en güzel karne tebrik mesajları
- 17 Ocak Cuma hutbesi konusu: İslam, Varlık Sebebimizdir!
- 17 Ocak hava durumu | İzlanda soğukları devam edecek mi? Hangi bölgelerde kar bekleniyor?
- Sözlerinde gizli bir güç var: Düşünceleriyle gerçekliği yönlendiren burçlar
- Altın fiyatlarında seyir ne yönde? Altın fiyatları artacak mı düşecek mi?
- Kuşlar hangi çiçek türlerine gelir? Bahçenizi kuş cıvıltılarıyla şenlendirecek 10 çiçek türü