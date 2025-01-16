Dijital Telif Yasası’nda geri sayım! Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığını artık bitiriyoruz

Dijital Mecralar Komisyonu, Netflix ile ilgili şikayetleri ve iddiaları sormak üzere şirketin temsilcilerini kabul etti.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman açılış konuşmasında sanal bahis ve kumara yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Yayman, dijital telif yasasında sona gelindiğini de vurgulayarak, "Emek hırsızlığı artık bitiyor" dedi.

"SANAL BAHİS MESELESİ MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ"

Yayman'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sanal bahis meselesi milli güvenlik sorunu haline geldi. Aileler yıkılmakta, intiharlara şahit olmaktayız. Bu da dijitalleşmenin olumsuz tarafıdır. Kolay yoldan para kazanma insanlarda yaygınlaşmıştır. Kaybetme durumunda toplumsal bir çöküş yaşanmaktadır. Ailelerin en büyük talebi buna son verilmesidir.

Hızla gelişen bu pazarın ekonomik boyutu ürpertici bir hal almaktadır. Devletin yazılımını bu konuda güncellememiz gerekmektedir. Hukuksal, yönetsel, siyasal çerçeveyi yeniden güncellememiz gerekmektedir. Kumar ve bahis bağımlılığını önlemek için Almanya, Fransa, İngiltere'de çerçeve çizilmiş, düzenleme yapılmıştır.

"SANAL BAHİS KONUSU PARTİLER ARASI REKABETE KURBAN EDİLEMEZ"

18 yaşından küçük gençlerin kumardan, sanal bahisten korunması amaçlanmıştır. Kumar, bahis ve şana oyunu küresel olarak ele alınmalıdır. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti... Bunların partilerden bağımsız ele alınması lazım. Partiler üstü bir meseledir. Böyle ele almak zorundayız.

Sanal bahis konusu partiler arası rekabete kurban edilemez. Türkiye'nin sorunları bizim de sorunlarımızdır. Biz de parti ayrımı yapmadan bu konuları gündeme alıyoruz.