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Milli Savunma Bakanı Güler'den "harekat" vurgusu: Her şey devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 12:47
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Milli Savunma Bakanı Güler’den harekat vurgusu: Her şey devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin, 'Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Güler, bir basın mensubunun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili sorusuna, "Disiplin Kurulu'na çıkıyorlar, oradaki insanlar inceliyorlar. Siz her çizilene, yazılana inanıyor musunuz?" cevabını verdi.

Bakan Güler: (Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar) Her şey devam ediyor | (AA)Bakan Güler: (Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar) Her şey devam ediyor | (AA)

"SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKATLAR DEVAM EDİYOR"

Bir basın mensubunun Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin sorusu üzerine Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Güler’den harekat vurgusu: Her şey devam ediyor Milli Savunma Bakanı Güler’den harekat vurgusu: Her şey devam ediyor Milli Savunma Bakanı Güler’den harekat vurgusu: Her şey devam ediyor
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