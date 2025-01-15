Milli Savunma Bakanı Güler'den "harekat" vurgusu: Her şey devam ediyor

Bakan Güler: (Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar) Her şey devam ediyor | (AA)

"SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKATLAR DEVAM EDİYOR"



Bir basın mensubunun Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin sorusu üzerine Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi.