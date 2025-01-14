AK Parti’nin 4 ilde il başkanı adayları belirlendi!

(Fotoğraf: AA)

İLK DURAK DEPREM İLLERİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrelere, deprem bölgesi illeri Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten başladı.

Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon kongrelerine de katılan Başkan Erdoğan, kongrelerin yapıldığı bazı illerde gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

AK Parti genel başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bazı bakanlar da Bingöl, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Afyonkarahisar, Batman, Çankırı, Bartın, Bayburt, Edirne, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Iğdır, Tunceli, Kilis, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Adıyaman, Bilecik, Düzce, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Kırıkkale, Kırklareli, Karaman, Aksaray, Niğde, Bitlis kongrelerinde partililerle bir araya geldi.

(Fotoğraf: AA)

AK PARTİ'NİN KAYSERİ, TOKAT, MALATYA VE SİNOP İL BAŞKANI ADAYLARI BELİRLENDİ

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri İl Başkanlığı'na Hüseyin Okandan, Malatya İl Başkanlığı'na Ali Bakan, Tokat İl Başkanlığı'na Adem Dizer ve Sinop İl Başkanlığı'na Yakup Üçüncüoğlu aday gösterildi.

Paylaşımda, kongrede görevi devredecek il başkanlarına da teşekkür edildi.