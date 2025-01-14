AK Parti'nin 4 ilde il başkanı adayları belirlendi!
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre süreci, 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayıp 30 Kasım 2024'ten itibaren il kongreleriyle devam ediyor. AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongreleri kapsamında Kayseri, Tokat, Malatya ve Sinop il başkanı adaylarının belirlendiği bildirildi.
AK Parti'de il başkan adayları belli olmaya devam ediyor.
47 İL KONGRESİ TAMAMLANDI
AK Parti'de ana kademe, kadın ve gençlik kollarında önemli değişimlerin yaşandığı, partinin "büyüdüğü, güçlendiği ve kadrolarını tahkim ettiği" dönem olarak nitelendirilen kongre süreci devam ediyor.
Bu kapsamda 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan, 30 Kasım 2024'ten bu yana da il kongreleriyle devam eden süreçte 47 ilde kongre yapıldı.
İLK DURAK DEPREM İLLERİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrelere, deprem bölgesi illeri Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten başladı.
Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon kongrelerine de katılan Başkan Erdoğan, kongrelerin yapıldığı bazı illerde gençlerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.
AK Parti genel başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve bazı bakanlar da Bingöl, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Afyonkarahisar, Batman, Çankırı, Bartın, Bayburt, Edirne, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Iğdır, Tunceli, Kilis, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Adıyaman, Bilecik, Düzce, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Kırıkkale, Kırklareli, Karaman, Aksaray, Niğde, Bitlis kongrelerinde partililerle bir araya geldi.
AK PARTİ'NİN KAYSERİ, TOKAT, MALATYA VE SİNOP İL BAŞKANI ADAYLARI BELİRLENDİ
AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri İl Başkanlığı'na Hüseyin Okandan, Malatya İl Başkanlığı'na Ali Bakan, Tokat İl Başkanlığı'na Adem Dizer ve Sinop İl Başkanlığı'na Yakup Üçüncüoğlu aday gösterildi.
Paylaşımda, kongrede görevi devredecek il başkanlarına da teşekkür edildi.
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