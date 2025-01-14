6 bin tesis "yeşil dönüşüm" yolunda: Hem doğa hem sanayi hem de ülke kazanacak!

Bakan Murat Kurum'un X paylaşımı

BAKAN KURUM: HEM DOĞAMIZ HEM SANAYİMİZ HEM ÜLKEMİZ KAZANACAK

Yönetmeliğin getirdiği yeniliklere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma hamlemizde çok önemli bir adım daha atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedeflerimize yaklaştıracak 'Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği' yayımlandı. 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' için çevreci üretimi teşvik edecek düzenlemeyle hem doğamız hem sanayimiz hem ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı.



ULUSLARARASI PAZARDA REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Yönetmelikle çevresel performans durumlarına göre belgelendirilen sanayicilerin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması sağlanacak. Sanayide çevre dostu üretim süreçleri yaygınlaşacak. Yenilikçi ve temiz teknolojilerin kullanımına öncelik verilecek. Yerli teknoloji üretimi desteklenerek istihdama da katkı sağlanacak.