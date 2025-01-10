Bakan Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon mesajı: Gerekirse biz yaparız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, 'Türkiye tehditleri kaynağında yok ediyor.' dedi. Suriye ile ilgili de konuşan Bakan Fidan, 'Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor.' ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, ABD'nin YPG/PKK'ya olan desteği ile ilgili sorulan bir soruya 'Türkiye'nin milli çıkarlar konusunda geri adım atmayacağını biliyorlar.' ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Fidan, 'YPG'ye gerekirse biz operasyon yaparız.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği basın toplantısında konuştu.
Bakan Fidan'dan açıklamalar:
Güçlü dış politikamız ile yürüttüğümüz politikamız, güvenlik ve savunma, enerji, sağlık gibi her katmanda bir senaryomuz bulunmakta. Tabiatımız gereği güvenlik katmanı en önemli en önemli konumda. Bölgesel istikrar sürene kadar böyle en azından. 2024'ü özel kılan şüphelerinden en önemlisi şüphesiz Suriye'deki gelişmeler. Eli kanlı rejimin 61 yıllık mezalimi sona erdi. Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kapı komşumuz Suriye'ye karşı tavrımız farklı olamazdı. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor. Suriye halkı yeni bir hikaye ile karşı karşıya. Suriye'nin yeniden inşası konusunda ve istikrara kavuşmasında çabalarımıza başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen refah ve barıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik tarzının ne kadar kararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgede tahakküm ve baskı kültürü yerine barış ve huzuru tahsis edelim.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN YOLUN SONU"
Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmaktadır. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.
KOMŞULAR İLE İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRDİ
Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır.
"FİLİSTİN GÜNDEMİMİZİN İLK SIRALARINDA"
Gündemimizin ilk sıralarında Filistin meselesi yer aldı. İsrail mezaliminin Filistin üzerinde sürdüğünü gördük. Bir taraftan tüm imkanlarımızı Filistin için seferber ederken diğer taraftan uluslararası muhataplarımız ile diyalog kurduk. Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davaya dahil olduk. Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin'i tanıdı. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgemizdeki yangını tek başına söndürmeye yeterli değiliz. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış Filistin İsrail arasında iki devleti çözümden geçmektedir. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam etmektedir.
NATO'YU GÜÇLÜ KILMAKTA KARARLIYIZ
Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz devam ediyor. 2022'de ülkemizin aracılığıyla yapılan tahıl anlaşması ile 33 milyondan fazla tahıl dolaşıma girdi. Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'de seyrüsefer için müzakereleri sürdürüyoruz. NATO'yu da savunma sanayimizle daha güçlü kılmaktayız. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız, ittifaka verdiğmiz önemi göstermiştir.
TRUMP YÖNETİMİYLE AÇIK İLETİŞİMİ SÜRDÜRECEĞİZ
ABD ile ilişkilerimiz olumlu. Amerika ile Türkiye birbirine ihtiyaç duyan iki ülkedir. Yenı̇ ABD yönetı̇mı̇yle yapıcı ve açık dı̇yaloğa devam edeceğı̇z, Trump dönemı̇nde olumlu ı̇vmenı̇n devam etmesı̇nı̇ umuyoruz.
AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER: VİZE KOLAYLIĞI, GÜMRÜK...
Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili düzlemde iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu ilişki aynı şekilde gitmiyor. AB üyeliği, Cumhurbaşkanımızın dış politkada ortaya koyduğu bir hedef olarak devam etmekte. AB'ye üyelik konusunda durum 10 yıl önce farklı bir noktaya geldi. Siyasi olarak bir değişiklik gözlemlemiyoruz. Açık kalan noktalarda ilişkileri nasıl ileri götürebiliriz diye düşünüyoruz. Vize kolaylığı ve gümrük konuları dahil.
SORU - CEVAP
İSRAİL'İN YAYILMACI POLİTİKASI
Uluslararası bir sorun haline geldi. Sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Küresel aktörlerle ortaklarımızla karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz.
YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER
Türkiye-Yunanistan arasındaki olumlu ilişki miras aldığımız sorunları çözmede olumlu bir ortam sağlıyor. Yunanistan tarafında iç politik baskı var. Biz odağımızı yitirmedikçe biraz zaman kaybına yol açıyor ama kararalılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Olumlu mesafe alabileceğimize inanıyorum. Önemli olan lider cesaretidir. İnşallah iki ülke de önemli adımlar atar diye düşünüyorum.
2025 FİLİSTİN HALKI YILI OLACAK MI?
İki devletli çözüme gitmeden bölgede barış kalıcı olmayacaktır. Bir an önce ateşkesin sağnalnıp kanın ve gözyaşının sağlanması gerekiyor. İsrail'e zaman kazandırmak için diplomatik süreç yürütenler var.
SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI
Yeni hükümetin attığı adımlara bağlı olarak Türkiye de ilişkileri gözden geçiriyor. Çok yeni bir süreçteyiz. Daha bir ay oldu. Ordaki varlığımızın artık farklı bir boyuta evrilmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse.
SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ
BAE'ye geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette bölgesel konuları ele aldık. Bunlardan biri de Sudan. Bölgemizdeki diğer savaşlar gibi Sudan'daki savaş da çok sayıda can kaybına neden olmakta. Uluslararası toplum olarak Sudan'ı mercek altına almamız gerekiyor.
SURİYE'YE DESTEK ÇALIŞMALARI
Türkiye'deki bakanlıklarımızın Suriye'de ne yapılacağına yönelik çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin çabalarıyla devam eden bir insanı yardım faaliyeti var. Kalkınmayla ilgili, elektrikle çalışmalar var. Katar'ın Ürdün'ün projeleri var. Bu bizim için artık kalıcı bir uğraşı konusu. BM'nin ABD'nin çalışmaları var. Bütün aktörlerin bu konuda koordineli çalışması sevindirici bir konu. Suriye'deki yeni yönetimin bu iş birliğine olumlu bakması fevkalade. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, finansal araçların gündeme alınması önemli.