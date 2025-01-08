Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı

Bursa Valiliği sosyal medya hesabından, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Pilot hafif yaralı şekilde kazadan kurtuldu (AA)

Bursa Valiliği olayla ilgili basın açıklaması (Valilik/Sosyal medya alıntısı)