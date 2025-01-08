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Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 14:17 Güncelleme: 08.01.2025 14:30
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Bursa’da eğitim uçağı pistten çıktı

Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada düştü. Bursa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada 'İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır' denildi.

Bursa Valiliği sosyal medya hesabından, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Pilot hafif yaralı şekilde kazadan kurtuldu (AA)Pilot hafif yaralı şekilde kazadan kurtuldu (AA)

Bursa Valiliği olayla ilgili basın açıklaması (Valilik/Sosyal medya alıntısı)Bursa Valiliği olayla ilgili basın açıklaması (Valilik/Sosyal medya alıntısı)

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