Bursa'da eğitim uçağı pistten çıktı
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Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada düştü. Bursa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada 'İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır' denildi.
Bursa Valiliği sosyal medya hesabından, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.