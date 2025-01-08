Ambulans hizmetlerinde yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı; risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanılacağı, çoklu ve şeffaf denetim mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor. Bakanlık, 2006 yılında yürürlüğe konan Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidiyor; denetleme mekanizmasını nitelik ve nicelik açısından güçlendiriyor.

AMBULANSLARIN GELİŞEN TAŞIMA SİSTEMİ

Bu çerçevede; vatandaşların ilk çağrıdan sağlık tesislerine ulaştırılmasına kadar verilen tüm sağlık hizmetleri baştan sona elden geçiriliyor. Vaka bazlı olarak, canlı trafik verisine göre en yakın ve en uygun ambulans ekibi, bilişim destekli bir sistem tarafından belirlenirken ambulans ekibine, vatandaşın intikal ettirileceği en yakın ve en uygun sağlık tesisi, dijital sistemler tarafından belirlenerek mobil cihaz üzerinden bildiriliyor.

Sağlık Komuta Kontrol Merkezleri tarafından tüm ambulanslar, yol ve sürücü mahallini gösteren IP kamera sistemleriyle canlı olarak izleniyor. Vatandaşın sağlık durumu ve vatandaşa ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelerin bilgileri mobil cihaz üzerinden kayıt altına alınıyor ve ilgili sağlık tesisine dijital sistemler üzerinden aktarılıyor.

Özel ambulans servislerinin açılma kriterleri ve işletme usülleri güçlendirilerek, sektörün daha kurumsal bir niteliğe kavuşturulması hedefleniyor. Ambulans hizmeti veren kamu-özel tüm kurum ve kuruluşlara yönelik yapılan denetimler artırılıyor. Sağlık Bakanlığı, 5 bin 500'den fazla ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

İŞTE SORU VE CEVAPLARLA ACİL SAĞLIK YÖNETMELİĞİ!

1- ARTIK KAÇ AMBULANSLA AÇABİLECEKLER?

Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin Ek-1 ekinde tespit edilmiş olan İ1 grubu illerde en az beş adet; İ2, İ3 grubu illerde en az dört adet; İ4, İ5 grubu illerde en az üç adet; İ6, İ7, İ8, İ9 grubu illerde en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak şartı ile açılabilecekler. Hava ambulans servisleri bünyesinde en az bir hava ambulans aracını, deniz ambulans servisleri bünyesinde en az bir deniz ambulans aracını bulundurarak açılabileceklerdir. Belirtilen Yönetmelik eki Ek-1 aşağıdaki şekildedir:

"İl TÜİK nüfusu; 10.000.000'den büyük olan iller İ1, 4.500.000 ile 10.000.000 olan iller İ2, 3.500.000 ile 4.500.000 olan iller İ3, 2.500.000 ile 3.500.000 olan iller İ4,1.500.000 ile 2.500.000 olan iller İ5, 720.000 ile 1.500.000 olan iller İ6, 500.000 ile 720.000 olan iller İ7, 250.000 ile 500.000 olan iller İ8, 250.000'den küçük olan iller İ9 grubu olarak tanımlanmıştır."