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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 20:49
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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 1 kilo 61 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 9 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 1 kilo 61 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 9 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.U, K.A. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
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