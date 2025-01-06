Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü! MİT’ten Irak’ta nokta operasyon

Öldürülen terörist Zeynep Aslan (AA)

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahçup'un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK'lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı.

MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Mitra Mani kod Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod Zeliha Mahçup adım adım takip edilmeye başlandı.

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı. Uygun şartların oluşması ile MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristleri Irak/Hakurk'ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.