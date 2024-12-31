Bakan Fidan Kuveytli mevkidaşı Al-Yahya ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE GÖRÜŞMESİ
Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.
Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.