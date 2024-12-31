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İzmir'de denizle yeşil alan arasına beton set! CHP'li Cemil Tugay'a büyük tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 07:08
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İzmir’de denizle yeşil alan arasına beton set! CHP’li Cemil Tugay’a büyük tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarını bahane ederek 1. derece tarihi sit alanı olan kentin en önemli prestij mekanı 1. Kordon'da denizle yeşil alan arasına beton set çekti. Çin Seddi'ni andıran duvar, hem bilim çevrelerinde hem de halk arasında büyük tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tepkilerin giderek büyümesi üzerine katıldığı bir televizyon programında "İkinci bir proje vardı. Biz önerdik kurul kabul etmedi." diyerek topu İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna attı. Tugay'ın yalanını koruma kurulu ortaya çıkardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil TugayCHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Sabah'ın haberine göre Temiz İzmir Derneği'nin bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruya yanıt veren koruma kurulu, gönderdiği resmi yazıda "Anılan uygulama dışında Büyükşehir Belediyesince kurula iletilen veya kurulca ret edilen bir proje bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmirlilere, 'Kenti birlikte yönetip önemli kararları birlikte alacağız' diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, koltuğa oturduktan sonra verdiği sözleri çabuk unuttu.

CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)

KORDON'A ÇİN SEDDİ

Su taşkınlarını bahane eden Tugay, bilim çevrelerine danışmadan kentin en önemli prestij mekanlarından birisi olan 1. Kordon'a sahil boyunca beton bloklar yerleştirdi. Bilim insanlarının Çin Seddi'ne benzettiği uygulamaya olan tepki her geçen gün artarak devam etti.

CHP'Lİ TUGAY TOPU KORUMA KURULUNA ATTI

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, köşeye sıkışınca topu İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na attı.

CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)

KURUL REDDETTİ

Kordon'da daha yapısal bir çözüm öngördüklerini fakat koruma kurulunun bu öneriyi kabul etmediğini belirten Tugay "O nedenle 1. Kordon'da istediğimiz projeyi yapamadık." dedi.

KURULDAN TUGAY'A YALANLAMA

İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Başkan Tugay'a yalanlama geldi. Bilgi edinme yasası kapsamında Koruma Kuruluna başvuruda bulunan Temiz İzmir Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesince birinci kordonda yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla kurula sunulan ikinci bir proje olup olmadığını sordu.

Dernek ayrıca var ise kurulun ret gerekçelerini ve yapılmakta olan beton bariyerlerin kurulun önerisi olup olmadığına ilişkin bilgi talep etti.

CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)

GEÇİCİ ÇÖZÜM

Başvuruya yanıt veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, gönderdiği resmi yazıda Başkan Tugay'ın açıklamalarının aksine "1. Kordon'da anılan uygulama dışında Büyükşehir Belediyesince Kurul'a iletilen veya kurulca reddedilen bir proje bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kurul, konuya ilişkin olarak gönderdiği yazıda beton bariyerin, yoğun yağışlarda Kordon'da yaşanan taşkınları önlemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesince tasarlanıp önerilen bir proje olduğuna dikkat çekti.

Kurul ayrıca 1. derece tarihi sit alanı olan bölgede kalıcı çözüm önerileri iletilene kadar konunun aciliyeti de göz önünde bulundurularak geçici olması koşulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne izin verildiğinin altını çizdi.

CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)

BUNUN ADI SKANDAL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurula sunduğu ikinci bir proje bulunmamasına rağmen Başkan Tugay'ın gelen tepkiler üzerine kurulu hedef göstermesi skandal olarak nitelendirildi.

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