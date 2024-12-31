İzmir’de denizle yeşil alan arasına beton set! CHP’li Cemil Tugay’a büyük tepki

CHP'li Cemil Tugay'dan denizle yeşil alan arasına beton set (A HABER ARŞİV)

KURUL REDDETTİ



Kordon'da daha yapısal bir çözüm öngördüklerini fakat koruma kurulunun bu öneriyi kabul etmediğini belirten Tugay "O nedenle 1. Kordon'da istediğimiz projeyi yapamadık." dedi.

KURULDAN TUGAY'A YALANLAMA



İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan Başkan Tugay'a yalanlama geldi. Bilgi edinme yasası kapsamında Koruma Kuruluna başvuruda bulunan Temiz İzmir Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesince birinci kordonda yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla kurula sunulan ikinci bir proje olup olmadığını sordu.

Dernek ayrıca var ise kurulun ret gerekçelerini ve yapılmakta olan beton bariyerlerin kurulun önerisi olup olmadığına ilişkin bilgi talep etti.