Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına el konuldu.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.