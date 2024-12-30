Ağrı’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ve yasaklı yayına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.