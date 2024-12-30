İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kurulu Narko Alan görevlileri ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik sıkı çalışmalar gerçekleştirdi.

21-29 Aralık tarihleri arasında, 10 ev ve 1 iş yerine yapılan baskınlarda, 23 bin 825 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 454 gram kokain, 20 gram esrar, 10 gram bonzai, 21 gram metamfetamin ve 38 adet Captagon ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 57 bin Türk Lirası, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.



Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, A.A.(20), B.P.(20), A.K.(42), E.D.(39), M.O.(28), Ö.İ.(18), A.İ.(20) ve A.B.(46) adlı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.