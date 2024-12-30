"Demirkıran-1" operasyonu: Gözaltı sayısı 114'e çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Demirkıran-1' operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 114'e yükseldi.

Polis özel harekat ekiplerin de görev aldığı 1000 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 130 farklı adreste arama yapıldı.

Operasyon çerçevesindeki yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirdi.