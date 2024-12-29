Esenyurt Belediyesi’nde büyük usulsüzlük: Dudak uçuklatan rakam
CHP'li İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 1,3 milyar liralık bir usulsüzlük tespit edildiği bildirildi. Olayın savcılığa intikal ettiği ve belediyenin üst yönetiminden çalışanlarına kadar geniş bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.
RAYİÇ BEDEL OYUNU
Yeni yönetimin ilk olarak yaptığı incelemelerde belediyenin rayiç bedelleri ile oynandığı tespit edildi. Rayiç bedelleri önce düşük göstertip ardından satış sonrası hemen rayiç bedellerinin yükseltildiği ve böylelikle devletin büyük vergi kaybına uğratıldığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda belediyede organize bir yapılanma olduğu ve rayiç bedel oyunuyla kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.
5 YILDA KALEM KALEM SİLDİLER
2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.
SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Eski yönetimin bu durumdan haberdar olmasına rağmen işlem yapmadığı görülürken rayiç bedellerle oynayan ve borcu silen personellerle ilgili Ahmet Özer'in işlem yapmadığı, kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personele tazminat verilmek istendiği ama yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu vurgundan sonra personel işten çıkarıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılığa intikal eden süreçte belediye çalışanlarından üst yönetime kadar soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.