Esenyurt Belediyesi’nde büyük usulsüzlük: Dudak uçuklatan rakam

Habere konu olan tablo (Sabah)

5 YILDA KALEM KALEM SİLDİLER

2019-2024 yılları arasında ve son 6 ayda yapılan işlemlerde toplam vurgunun 1 milyar 300 milyon lirayı bulduğu, son 5 yılda kalem kalem her seferinde milyonlarca lira devletin ve belediyenin alacağından organize bir şebeke tarafından silinip şahsi çıkar elde edildiği görüldü.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI



Eski yönetimin bu durumdan haberdar olmasına rağmen işlem yapmadığı görülürken rayiç bedellerle oynayan ve borcu silen personellerle ilgili Ahmet Özer'in işlem yapmadığı, kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen personele tazminat verilmek istendiği ama yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu vurgundan sonra personel işten çıkarıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılığa intikal eden süreçte belediye çalışanlarından üst yönetime kadar soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.