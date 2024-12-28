BAE’den Türkiye’ye ’Sudan’ teşekkürü: Bölgede barış ve istikrarın mimarı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabalarından övgüyle söz edildi.

BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRARIN MİMARI

Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde iş birliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ İÇİN EL UZATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'la BAE arasındaki anlaşmazlığın giderilmesinde Türkiye'nin devreye girebileceğini söylemişti.

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

SUDAN İLE BAE ARASINDAKİ KRİZİN SEBEBİ NE?

Sudan ordusu defalarca BAE'yi Sudan'daki savaşta paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne (RSF) silah ve destek sağlamakla suçlamıştı. BAE ise bunu reddediyor.

Birleşmiş Milletler yaptırım gözlemcileri ise BAE'nin RSF'ye askeri yardımda bulunduğuna dair suçlamaları inandırıcı olarak nitelendiriyor.