İBB'nin "korsan kumanyası" öğrencileri zehirledi! İşte skandal olayın perde arkası

Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı. Okul içinde ve yakınlardaki gıda dağıtımı ve satış uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020/8 sayılı Genelgesi'nde belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülüyor.

İlgili genelgeye göre kantinlerde, okul yakınlarında satılacak gıdaların güvenliği, hijyeni ve hatta fiyat politikası dahi MEB ve MEB'e bağlı kurumlar tarafından denetleniyor.

Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı (A Haber/Arşiv)

Okullarda ve çevresinde öğrencilere gıda dağıtmak için mutlaka MEB'ten izin alınması ve gerekli denetimlerin tamamlandığına dair güvence verilmesi gerekiyor. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları "Yapılan uygulama tüm yönleriyle ilgili mevzuata aykırıdır.

MEB'e bu dağıtımla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi. Sandviç, kek gibi paketli ürünlerin üzerinde mutlaka içeriğine dair bilgilerin yazılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar "İlgili mevzuatta bu konu da açıktır. İçeriğin bütün detaylarıyla yer alması gerekir" diye konuştu. MEB kaynakları İBB'nin kumanya dağıtımı uygulamasıyla ilgili "Devlet öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor gibi bir algı yaratmaya çabası var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ʺMevzuata aykırıdır.ʺ dedi (A Haber/Arşiv)

56 ÖĞRENCİ AYNI ANDA RAHATSIZLANDI

Yaşananlarla ilgili SABAH'a bilgi veren 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Eray Tonel "Okul dışında dağıtım yapılmış. Öğrenciler sabah okula gelirken dağıtılan kumanyalardan almış. Evde kahvaltı yapmayan öğrenciler sandviç yemiş. Birkaç saat sonra birçok öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikâyetleriyle nöbetçi öğretmene ve idareye gitmişler.

Zehirlenen 56 öğrenci hastaneye kaldırıldı (A Haber/Arşiv)

56 öğrencimizi hastaneye kaldırdık. Tedavileri yapıldı. Şimdi iyiler. Çoğu bugün okula geldi, derslerine girdi. Öğrencilerden kalan ürünler toplatıldı okulun dolabında muhafaza edildi akabinde ilçe tarım müdürlüğüne tutanak ile teslim edildi. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

İLK DEĞİL

İBB'nin 2019'da hayata geçirdiği Okul Beslenme Projesi kapsamında benzer durumların daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce Esenler'deki Engin Can Güre İlköğretim Okulu'nda da okul çıkışı son tarihi geçmiş süt dağıtıldığı ortaya çıktı.

ngin Can Güre İlköğretim Okulu'nda son tarihi geçmiş süt dağıtıldığı ortaya çıktı.

İstanbul İl Milli Eğitim kaynaklarından alınan bilgiye göre sütlerin son kullanma tarihini okulun müdürü fark etti.

Velileri tek tek arayarak sütü çocuklarına içirmemesi için uyardı.