İSPARK otoparkında çatlak tehlikesi! İşte o görüntüler

Beyoğlu'nda İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkı, gece saatlerinde binanın bazı kısımlarında çatlaklar olması sebebiyle yeni araç girişine kapatıldı.Park halinde bulunan araçlar sahipleri tarafından otoparktan alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından otoparkın girişine dubalar ve uyarı levhaları konuldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tahliye edilen otopark havadan görüntülendi. Otoparkın girişine 'Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır' yazlı uyarı levhaları konuldu.Otoparkın girişi güvenlik şeridiyle kapatılırken, dubalar yerleştirildiği de görüldü.

Çarşamba gece saatlerinde yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında sözkonusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.