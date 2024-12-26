Başkan Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti.