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Başkan Erdoğan'a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 16:03 Güncelleme: 26.12.2024 16:09
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Başkan Erdoğan’a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti.

Baikan Erdoüan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti. (AA)Baikan Erdoüan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti. (AA)

Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti. (AA)

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Başkan Erdoğan’a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu Başkan Erdoğan’a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu Başkan Erdoğan’a 3 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu
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