Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ücretli öğretmenlere iyi haber: Ödemeler hesaplara yatıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin mülakatlarda sıkıntı yaşayan öğretmenlerin eylemi ile ilgili sorduğu soruyu cevaplayan Tekin, "Mağduriyet ne demek? Mağduriyet şu 'Bana mülakatta haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı' diyorsa bir arkadaşımız mağdur edilmiştir. Bu durumda olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerini değerlendirmesini istiyoruz." dedi.

TORPİL İDDİALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN 2 AŞAMALI GÜVENLİK

Bakan Tekin, mülakat sistemiyle ilgili bilgi verirken; torpil iddialarına karşı 2 aşamalı bir güvenlik önlemi alındığını söyledi. Tekin mülakat sisteminin işleyişini şu şekilde aktardı: "Bir de hepinizin bildiği gibi biz mülakatları şöyle yaptık; sınava giren öğretmen adayı arkadaşımız kimliği gizli olarak yani adı, soyadı, memleketi yani herhangi bir şekilde torpil iddiasına konu olabilecek bütün kişisel özellikleri gizli bir biçimde mülakat yaptık. Aynı şekilde jüri üyelerimiz her üçünün de isimleri, kimlikleri, görevleri gizli bir kodla. Dolayısıyla ne jüri üyeleri adayları tanıyor, ne adaylar jüri üyelerini tanıyor. Hiç kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Bu bir tedbir. İkinci tedbirimiz şuydu; aday arkadaşımıza verilen soruların elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabı aynı zamanda jüri üyeleriyle de paylaşıldı. Jüri üyeleri burada adaydan bu soruya yönelik hangi cevabın beklendiğini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken bir mağduriyetin olması için bir hukuksuzluk olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok. Ancak arkadaşlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, bir komisyona başka bir ilde sınava giren arkadaşlarımız benden yüksek not aldı. Bu olabilir, bu bir mülakat o anki performanslarınıza göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla biz mülakatlarla ilgili bir hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden bir arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız."