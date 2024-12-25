Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ücretli öğretmenlere iyi haber: Ödemeler hesaplara yatıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mülakat mağduru oldukları gerekçesiyle eylem yapan öğretmenlerin itiraz süreçlerini değerlendirmesini isteyen Bakan Tekin, mülakatlarda torpil iddialarının önüne geçebilmek için aldıkları 2 aşamalı güvenlik önlemini de anlattı. Öte yandan ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili yaşadıkları sorunun çözüldüğünü de ifade eden Bakan Tekin, ödemelerin bugün ya da yarın hesaplara yatacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin mülakatlarda sıkıntı yaşayan öğretmenlerin eylemi ile ilgili sorduğu soruyu cevaplayan Tekin, "Mağduriyet ne demek? Mağduriyet şu 'Bana mülakatta haksızlık yapıldı, adaletsizlik yapıldı' diyorsa bir arkadaşımız mağdur edilmiştir. Bu durumda olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerini değerlendirmesini istiyoruz." dedi.
TORPİL İDDİALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN 2 AŞAMALI GÜVENLİK
Bakan Tekin, mülakat sistemiyle ilgili bilgi verirken; torpil iddialarına karşı 2 aşamalı bir güvenlik önlemi alındığını söyledi. Tekin mülakat sisteminin işleyişini şu şekilde aktardı: "Bir de hepinizin bildiği gibi biz mülakatları şöyle yaptık; sınava giren öğretmen adayı arkadaşımız kimliği gizli olarak yani adı, soyadı, memleketi yani herhangi bir şekilde torpil iddiasına konu olabilecek bütün kişisel özellikleri gizli bir biçimde mülakat yaptık. Aynı şekilde jüri üyelerimiz her üçünün de isimleri, kimlikleri, görevleri gizli bir kodla. Dolayısıyla ne jüri üyeleri adayları tanıyor, ne adaylar jüri üyelerini tanıyor. Hiç kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Bu bir tedbir. İkinci tedbirimiz şuydu; aday arkadaşımıza verilen soruların elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabı aynı zamanda jüri üyeleriyle de paylaşıldı. Jüri üyeleri burada adaydan bu soruya yönelik hangi cevabın beklendiğini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken bir mağduriyetin olması için bir hukuksuzluk olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok. Ancak arkadaşlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, bir komisyona başka bir ilde sınava giren arkadaşlarımız benden yüksek not aldı. Bu olabilir, bu bir mülakat o anki performanslarınıza göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla biz mülakatlarla ilgili bir hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden bir arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız."
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÖDEMELERİ
Ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız. Yani deriz ki, kadrolu öğretmenlerimiz dışında usta öğretici ya da ek ders dışında derse giren arkadaşlarımızla şu kadar ders planlıyoruz. Yıl içerisinde açılan kurslar, ders saati üzerinden bazen tanımladığımız limitin üzerine çıktığımız oluyor. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. Çünkü bu bizim yıl içerisindeki kursiyer taleplerimizden kaynaklanan bir artış. CHP'nin AYM'ye bütçe üstü ödemelerle ilgili açtığı itiraz davası neticesinde bize bütçede tanımlanan saatin üzerindeki derslerle ilgili bir bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin tasarruf tedbirleri ya da bütçe kısıtıyla ilişkisini kurmak yanlış. Bahsettiğiniz gecikmeler bundan kaynaklanmıştır. Biz ödeme takvimi geldikçe ödemeleri alıyoruz." dedi.
"ÖDEMELER HESAPLARA BUGÜN YA DA YARIN YATACAK"
Bakan Tekin ödemelerle ilgili sorunun çözüldüğünü de söylerken; "Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili kaynaklar bize aktarıldı. Bugün ya da yarın hepsi ücretlerini alacak." ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERİN SURİYE'YE DÖNÜŞÜ
Suriye'de rejimin devrilmesi sonucu başlayan sığınmacıların dönüş sürecinde Suriyeli öğrencilerin durumu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Milli Eğitim Bakanı, "Türkiye'deki misafir ettiğimiz Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili takvimi İçişleri Bakanlığımızla sürekli takip ediyoruz. Aynı zamanda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle ayrılan öğrenci sayısını da takip ediyoruz. Onunla ilgili tedbiri kendi içimizde alacağız. Suriye'deki eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak ise biz oradaki yetkili makamlarla iletişim kurarak bizden talep edecekleri desteklerin programını oluşturmak konusunda bize düşen sorumluluklar ne olursa biz bu süreci yürütürüz. Şu an son rakama göre 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var. Onlardan ne kadarının dönme planını yaptığını İçişleri Bakanlığı bize bilgi aktarıyor." dedi.
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