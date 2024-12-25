Rota İtalya: Galatasaray’dan Zeki Çelik hamlesi!

Zeki Çelik

MİLLİ YILDIZ HAMLESİ

İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma'nın yollarını ayırmayı düşündüğü Zeki Çelik'in Galatasaray ile anıldığı vurgulandı. Galatasaray milli yıldız ile daha önce de görüşmüştü. Okan Buruk, Zeki'nin transferi için daha önce sarı-kırmızılı yönetime onay vermişti.

Bu sezon Roma'da 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.