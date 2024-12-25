Rota İtalya: Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi!
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Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. İtalyan basını Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için çarpıcı gelişmeyi duyurdu.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip sağ beke milli yıldızı takviye etmenin peşinde.
MİLLİ YILDIZ HAMLESİ
İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma'nın yollarını ayırmayı düşündüğü Zeki Çelik'in Galatasaray ile anıldığı vurgulandı. Galatasaray milli yıldız ile daha önce de görüşmüştü. Okan Buruk, Zeki'nin transferi için daha önce sarı-kırmızılı yönetime onay vermişti.
Bu sezon Roma'da 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.