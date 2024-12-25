İSPARK'ın kapasitesi 30 bin azaldı! AK Partililer tepki gösterdi: Otoparklar nerede?
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin, Adalar'dan tahliye ettiği 978 faytonun akıbeti bilinmezken; 1137 aracının ise kaybolduğu öğrenilmişti. Şimdi de İSPARK'a ait toplam 30 bin kapasiteli otoparkların izinin bulunamadığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 'Bildiğimiz otoparklar kaybolmuş. Bu otoparkları nasıl kaybettiniz? Bu otoparklara ne oldu?' dedi.
İBB yönetiminin "kayıplar kervanı"na atlar ve arabalardan sonra şimdi de otoparklar eklendi. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin 2021 yılında Adalar'dan tahliye ederek kaybettiği 978 fayton atından bir daha haber alınamazken, Sayıştay 2023 raporlarında İBB tasarrufu altında görünen bin 137 aracın kayıp olduğu ve izlerinin sürülemediği ortaya çıkmıştı. İBB'deki 'kayıp' skandalları serisine bisikletlerin ardından bu kez otoparklar dahil oldu. İBB 2022 yılı Faaliyet Raporuna göre 2022 yılında 153 bin 392 olan İSPARK otopark araç kapasitesi 2023 yılında 123 bin 406 olarak kaydedildi. Faaliyet raporuna işlenen otopark sayıları arasındaki 29 bin 986 araç kapasiteli otoparkların akıbetine yönelik ise açıklama yapılmadı.
Sabah'ın haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Hayvan söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayan CHP'li İBB yönetimi 3 yıl önce Adalar ilçesinde 978 atı kaybetmişti. Bu atlardan bir daha haber alınamadı. Kayıp atlardan sonra İBB'nin kiraladığı bin 137 araç da Sayıştay raporlarına göre kayıplara karıştı. Atların ve araçların ardından bu kez İBB Faaliyet Raporunun 194'üncü sayfasında 2022 yılında 153 bin 392 olan otopark araç kapasitesi 2023 yılında 123 bin 406'ya gerilemiş. 2019 yılında 100 bin araç kapasiteli otopark sözü veren İBB Başkanı vaadini unuttu. Yani otopark sayısı artmamış, 29 bin 986 azalmış. Bildiğimiz otoparklar kaybolmuş. Bu otoparkları nasıl kaybettiniz? Bu otoparklara ne oldu?" dedi. İBB'nin faaliyet raporuna işlediği kayıp otoparklar Sayıştay 2023 yılı raporuna da yansıdı. Sayıştay denetçisi yaptığı denetimlerde, İBB tarafından işletme hakkı İSPARK'a devredilen otoparklardan bazılarının ihalesiz olarak üçüncü kişilerin kullanımına bırakıldığını tespit etti. Sayıştay raporunda şu ifadelerle skandal gözler önüne serildi: "Yapılan incelemeler sonucunda, belediye tarafından 518 adet otopark alanının işletme hakkının devri usulü ile şirkete devredildiği görülmüştür. Taşınmazların bazı kısımları 'alan aboneliği' adı altında ihalesiz olarak üçüncü kişilere kiralanmıştır. Mezkûr mevzuat hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere, kiralama işlemlerinin ihale usulü ile yapılması zorunludur."
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