Balıkesir'deki patlama can verenlere veda! Yürek yakan detay: Bozuk makinayı çalıştırdılar
Balıkesir'de patlayıcı fabrikasının kapsül üretim alanında meydana gelen patlamada 8'i kadın, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Neden o bölümde kadınların çalıştığı sorusu yanıt buldu. Parmakları nispeten küçük olduğu için kapsüllere macun doldurulan bölümde daha çok kadınlar istihdam ediliyordu. Cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi. Adli süreç de işliyor. 10 kişi gözaltında.
Türkiye'nin yüreğini yakan haber, Balıkesir Karasi'den gelmiş, patlayıcı üreten fabrikadaki patlama 11 cana mal olmuştu. Ölenlerin 8'i kadındı, çünkü kapsüllere macun doldurulan bölümde, elleri nispeten küçük olduğu için kadınlar istihdam ediliyordu.
Patlamayla ilgili soruşturma genişletilirken, cenazeler otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
21 yaşındaki Tuğba Demir, üç yıldır kapsül üretim alanında çalışıyordu. Genç kız için yapılan cenaze törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.
19 yaşındaki Elif Özgür, yaz başında işe başlamıştı. Cenazesinde gözyaşları sel oldu. Annesiyle erkek kardeşi birbirlerinden güç alarak ayakta durmaya çalıştı.
27 yaşındaki Selin Karanlıkoğlu, 10 senedir fabrikada çalışıyordu. Karaciğer hastası babasına donör olmak istemiş, ancak testte uyumlu çıkmadığı için olamamıştı. Acı haberi, ailesini yıktı.
Enes Kırmızı evliydi. 2.5 yaşındaki oğluna doyamamıştı. Eşi tabutunun başına vedaya geldiğinde, oğlunu en iyi şekilde yetiştireceğine söz verdi.
34 yaşındaki Muhammet Ergin için düzenlenen törene, gençlik ve spor bakanı da katılarak ailesinin acısına ortak oldu.
Çetin Karamüftüoğlu, daha bir hafta önce fabrikada işi girmişti. Elinden düşürmediği gitarı, öksüz kaldı.