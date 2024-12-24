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Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 16:48
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Sivas’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolu uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, aynı araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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