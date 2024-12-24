Muğla'da hastaneye çarpan ambulans helikopter kazasına ilişkin gelişme! Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, geçtiğimiz gün (22 Aralık) saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten kalkış yaptı. Sisli havada helikopter kalkıştan hemen sonra hastanenin en üst katına çarptıktan sonra yandaki boş araziye düşmüştü. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 'Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir.' ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz günlerde (22 Aralık) Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ VEFAT ETTİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.
Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklama şöyle: "Sağlık Bakanlığı'nın rutin olarak yürütmekte olduğu sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansımız ülke çapında farklı noktalarda görevler icra etmektedir.
Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07'de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.
Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları' (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur.
Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."