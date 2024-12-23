FETÖ'ye milyonlarca dolar aktarmışlardı! "Kervancı Ali" ve Katırcıoğlu'nun malvarlıkları Hazine'ye geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün para kaynağı Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortak ve yöneticilerine ilişkin yapılan bir yargılama daha sona erdi. FETÖ'nün yıllarca en önemli finansörlerinden olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden "Kervancı Ali" lakaplı Ali Katırcıoğlu'nun aile üyelerinin yer aldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Daha önce Katırcıoğlu ailesiyle ilgili 2 ayrı davada karar çıkmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu davaların birleştirilerek tek dosyada görüşmesine hükmedilmişti. Dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu davada, TMSF tarafından el koyulan Kaynak Holding'e bağlı Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin ortak ve yöneticilerinin yargılanıyordu. Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan, oğlu eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talat Katırcıoğlu, Necla Katırcıoğlu, Abdullah Katırcıoğlu'nun da yer aldığı 7 sanıklı dosyanın gerekçeli kararına ulaşıldı.