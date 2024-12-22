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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 13:16 Güncelleme: 22.12.2024 13:59
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MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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