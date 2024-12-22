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Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki terör saldırısına kınama mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 13:26
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Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bakanlıktan Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Veziristan bölgesindeki terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın Makeen kentinde dün güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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