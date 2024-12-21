21 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

Saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

Giriş: 21.12.2024 17:32 Güncelleme: 21.12.2024 17:34
ABONE OL
Saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Milli Svaunma Bakanlığı şu açıklamaya yer verdi: Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör