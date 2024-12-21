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Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki Noel pazarı saldırısına kınama' "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 19:22 Güncelleme: 21.12.2024 19:23
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Başkan Erdoğan’dan Almanya’daki Noel pazarı saldırısına kınama’ Menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da Noel pazarına araçla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, 'Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.

Saldırganın, İslam karşıtı, aşırı sağcı ve Siyonizm destekçisi olduğu tespit edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KINAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (20 Aralık) akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya’da Noel pazarına saldırı!Almanya’da Noel pazarına saldırı!

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