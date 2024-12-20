Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı! Yaralılar var
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Kırklareli’nde fabrika işçilerini taşıyan servise tren çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken yaralıların olduğu bildirildi. Kazada yaralanan kişiler Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.