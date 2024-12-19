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TSYD'ye kayyum olarak atanan isim belli oldu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 11:17
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TSYD’ye kayyum olarak atanan isim belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığını duyurdu.

TSYD'den üyelere yapılan açıklamada, "Anadolu'dan üyelerimizi Genel Kurula getirdiği gerekçesiyle İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

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